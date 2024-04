V nedeljo »generalka« za prvomajski pohod EPK

Dve mesti in eno srce se glasi slogan 3. Pohoda prijateljstva, ki bo v nedeljo ponovno povezal obe Gorici. Nekoč je to bil velik športni dogodek, ki je potekal med letoma 1976 in 1992, in je za en dan odprl meje ter nekako naznanjal schengensko izkušnjo, ki jo je obmejni prostor dočakal v kasnejših letih. Z namenom povezovanja in druženja v duhu prihajajoče Evropske prestolnice kulture so Pohod prijateljstva pred tremi leti obudili in nanj pritegnili sprva 800, lani že 1500, letos pa organizatorji pričakujejo že čez 2000 udeležencev. »Takega uspeha v začetku nismo pričakovali,« priznava Emiliano Feleppa iz društva Gruppo Marciatori Gorica.

Pod organizacijo letošnjega dogodka se poleg omenjenega goriškega društva podpisuje še Javni zavod GO! 2025 v partnerstvu s številnimi soorganizatorji, ki so pripravili dve trasi čezmejnega pohoda: krajšo, 6-kilometrsko in daljšo, 12-kilometrsko.

Zaradi obnove Trga Evrope bodo v nedeljo udeleženci startali iz obrtne cone v Gorici, v bližini mejnega prehoda Solkan, in sicer ob 9. uri. Trasa se bo od tam nadaljevala po solkanskem polju ob Soči, po goriških ulicah se bodo pohodniki iz italijanske strani povzpeli k samostanu na Kostanjevico, od koder se bodo po slovenski strani nato spustili bodisi do središča mesta in nato do cilja v novogoriškem športnem parku, to je trasa krajše različice, daljša pa se bo s Kostanjevice nadaljevala do Panovca in do Magme X, kjer jih bo čakalo okrepčilo, nato pa do Supernove oz. nekdanje Qlandie proti središču mesta in nazadnje na cilj v novogoriški športni park.

Udeleženci bodo ob prijavi poravnali tudi štartnino, ki za odrasle znaša 4 evre, z obrokom vred pa 9 evrov, za otroke pa dva oziroma 6 evrov z obrokom. Za otroke do 2. leta starosti je udeležba brezplačna. Organizatorji bodo poskrbeli, da bodo slovenski pohodniki tja prišli pravočasno. Pohodniki lahko avtomobile parkirajo pred Supernovo na Majskih poljanah, nato pa jih bodo od 8. ure dalje z vozili družbe Nomago razvažali na startno mesto.

Da so tovrstne čezmejne aktivnosti za goriški prostor pomembne, mnogi prebivalci obeh mest pa da se teh pohodov spominjajo tudi iz otroštva, je poudarila tudi Sarah Filisetti, ki je na včerajšnji predstavitvi dogodka zastopala Občino Gorica, medtem ko je novogoriški župan Samo Turel spomnil, da bo letošnja prireditev, če ji prištejemo še 17 pohodov, ki so se odvijali v preteklosti, jubilejna, dvajseta.

Letošnji Pohod prijateljstva je nekakšna generalka za dogodek, ki bo prihodnje leto 1. maja potekal v sklopu projekta Pohod za Evropo, napoveduje Mija Lorbek, v. d. direktorice Javnega zavoda GO! 2025. Ker ga intenzivno promovirajo na vseh večjih evropskih turističnih sejmih, se prihodnje leto nadejajo številčnega obiska tudi iz drugih evropskih držav. Prvomajski pohod, ki ima svoje mesto tudi v prijavni knjigi EPK 2025, pa bo, tako Lorbek, imel tudi globlji pomen, saj bo pokazal, na kakšne načine prehajajo mejo prebivalci novogoriško-goriškega somestja, in sicer ne le peš po številnih poteh ali s kajakom po reki Soči, temveč tudi »s čopičem in glasbenimi notami, skratka z različnimi umetniškimi izrazi«.