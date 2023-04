V nedeljo petje in ples, danes tekmovanje v cvrtju frtalje

Toplo vreme in bogat program sta v nedeljo v Rupo, kjer se je začel 50. Praznik frtalje, privabila veliko ljudi vseh generacij. Pri prosvetnem društvu Rupa-Peč, ki jubilejno prireditev organizira, so z obiskom zadovoljni in upajo, da bo tudi na današnji praznični dan – kljub ne ravno navdušujoči vremenski napovedi – priklicala veliko ljudi.

Otroci so peli in plesali

V nedeljski popoldanski program na prireditvenem prostoru pod cerkvijo v Rupi je uvedlo otroško petje. Pred številno publiko so nastopili otroški pevski zbor s Plešivega, ki ga vodi Alessandra Schettino, otroški pevski zbor iz Števerjana pod vodstvom Martine Hlede in zbor Etko Mužetko z Vrha, ki ga vodi Karen Ulian. Ob mladih pevcih, katerih nastope je napovedala mlada Nicole Zotti, so se izkazali tudi nadobudni plesalci breakdance skupine Skala VIP iz Gabrij, katere mentor je Edi Činej.

Vodenje nedeljskega programa so zaupali Romani Teržan, ki je na začetku prebrala tudi pozdrav predsednika društva Rupa-Peč Alberta Kovica. Le-ta se je ob 50-letnici Praznika Frtalje želel zahvaliti prednikom, ki so začeli to tradicijo – naj spomnimo, da segajo njegovi zametki v 20. leta prejšnjega stoletja, ko so po vojni obnovili stare navade ob godu sv. Marka in so pevci iz Mirna začeli zahajati v Rupo, medtem ko je dogodek pod imenom Praznik frtalje prvič potekal leta 1971 – izrazil pa je tudi zaupanje v prihodnost in izpostavil doprinos mladih pri organizaciji letošnjega jubilejnega dogodka.

Praznik ob vsakem vremenu

Praznovanje se bo nadaljevalo in zaključilo danes, 25. aprila, ko bosta v jutranjih urah maša in procesija ob prazniku sv. Marka. Po koncertu in slovesnosti, ki jo ANPI-VZPI prireja ob zaključku spominskega pohoda ob 80. obletnici padca fašizma, bo ob 16.30 tradicionalno tekmovanje v cvrtju frtalje. Za veselo vzdušje bodo nato poskrbeli člani ansambla Nebojsega. Pri društvu upajo, da bo vreme zdržalo, ne glede na to pa vabijo ljudi, naj pridejo na praznik. »Program bomo izpeljali ob vsakem vremenu, saj imamo šotor Zveze slovenske katoliške prosvete in dva gazeba. Kot vedno bodo obratovale dobro založene stojnice, ki bodo poleg frtalje ponujale tudi specialitete na žaru,« pravijo predstavniki Prosvetnega društva Rupa-Peč.