Danes popoldne se je v tržiški tovarni Sbe hudo poškodoval delavec. Nesreča se je zgodila okrog 17. ure; okoliščine nesreče še niso znane, kaže pa, da naj bi delavec ostal ukleščen v stroju.

Služba Sores je na kraj dogodka posla reševalno vozilo iz Gorice reševalno vozilo iz Gradišča in helikopter. Aktivirani so bili gasilci in policija. Zdravstveno osebje je moškega, ki je bil hudo poškodovan, s helikopterjem prepeljalo v bolnišnico na Katinari.