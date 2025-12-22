V novem letu nadgradnja dediščine EPK 2025

Začetek del za revitalizacijo južnega dela EPK Distrikta med Gorico in Novo Gorico je ena prvih konkretnih naložb, ki jih Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) umešča v program dela za leto 2026. Gre za nadaljevanje obnovitvenih del, ki so bila izpeljana na Trgu Evrope / Transalpina, v poštev pa bo tokrat prišel del obmejnega pasu, ki zaobjema območje med nekdanjim mejnim prehodom med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico ter skupnim trgom dveh Goric.

Infrastrukturna prenova ob meji, v katero bodo vložili 964.310 evrov, naj bi po napovedih ustanove še naprej krepila podobo čezmejnega prostora kot enotnega območja, odprtega za prebivalce in obiskovalce. Začetek del na zelenem pasu v bližini mejnega prehoda na Erjavčevi je predviden v prvi polovici prihodnjega leta.

O tej in drugih dejavnostih so razpravljali na redni skupščini EZTS GO, ki je potekala 12. decembra na sedežu ustanove v Gorici; člani so na njej potrdili proračun za leto 2026. Ustanova bo tudi v prihodnjem letu nadaljevala prizadevanja za sodelovanje in skupen razvoj občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, pri čemer bo, kot poudarjajo, nadgrajevala izkušnje zadnjih let in posebno utrjevala dediščino Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Direktorica Romina Kocina je županom občin Gorica, Nova Gorica ter Šempeter-Vrtojba in ter članom skupščine predstavila glavne dejavnosti, ki bodo zaznamovale leto 2026. Po njenih besedah je »izkušnja GO! 2025 dodatno okrepila EZTS GO« in ustanovo še bolje pripravila, da bo tudi v prihodnje prispevala k razvoju čezmejnega območja. Ob tem je opozorila na širše poslanstvo združenja: EZTS GO po njenem ni le lokalno orodje, temveč lahko interese območja zastopa tudi v nacionalnih in evropskih institucionalnih okoljih. Kot enega pomembnejših dosežkov je izpostavila teritorialno omrežje, ki se je oblikovalo ob podpori platforme Borderless Wireless in je omogočilo kontinuiran dialog ter skupno načrtovanje.V ospredju bo upravljanje blagovne znamke GO! 2025: po več kot 590 prošnjah za uporabo (od januarja 2024 do novembra 2025) bodo nadaljevali preverjanje in nadzor uporabe turistično-kulturne znamke, ki je med lokalnimi deležniki doživela velik odziv. Nadaljevali bodo tudi delo na čezmejnem teritorialnem omrežju; po sodelovanju z okoli dvajsetimi institucionalnimi partnerji na širšem obmejnem območju v letu 2026 napovedujejo vzpostavitev stalnega posvetovalnega omizja za pripravo čezmejnega strateškega načrta trajnostnega turizma. Platforma GO! 2025 bo ostala promocijsko orodje z digitalnimi komponentami (spletno aplikacijo in spletno TV), ustanova pa bo še naprej sooblikovala čezmejne dogodke ter skupaj z občinami izbirala tiste, v katere je smiselno dolgoročno vlagati.

Pomemben del programa ostaja Sklad za male projekte, financiran iz Interrega Italija–Slovenija 2021–2027: do zdaj je podprl 56 projektov, kmalu pa naj bi bili znani izidi tretjega razpisa, ki predvideva financiranje še približno dvanajstih pobud. Nadaljuje se tudi spremljanje učinkov GO! 2025 v sodelovanju z zavodom ISIG in Univerzo Bocconi; med novostmi za leto 2026 omenjajo čezmejno skupščino občanov.