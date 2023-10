V Novi Gorici pogrešajo mladoletnici

Na območju Mestne občine Nova Gorica svojci od včeraj pogrešajo mladoletnici. Alino Kofol in Živo Valentinčič so zadnjič videli včeraj zjutraj na območju Solkana, kasneje se je za njima izgubila vsakršna sled, sporočajo novogoriški policisti.

Mladoletna Alina Kofol je visoka približno 167 cm in je suhe postave, ima rjave oči in ima daljše skodrane svetlejše lase. Nazadnje je bila oblečena v sive dolge hlače in je nosila dolgo majico črne barve, obute je imela športne čevlje znamke Nike.

Mladoletna Živa Valentinčič je visoka okoli 165 cm, suhe postave, ima modre oči in daljše lase kostanjeve barve. Nazadnje je bila oblečena v olivno zelene hlače, nosila je zeleno dolgo majico s kapuco, obute je imela bele športne čevlje znamke Nike.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi pogrešani mladoletni osebi nista bili najdeni, policisti zaprošajo širšo javnost za informacije. Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešanih osebah, lahko podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Nova Gorica (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica , telefon: (05) 303 44 00, e-naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si ) ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.