V Novi Gorici priprave na nevtralizacijo treh letalskih bomb (video)

Dark Theme

Pirotehniki nadaljujejo s pripravami na nevtralizacijo treh neeksplodiranih letalskih bomb na območju novogoriške železniške postaje. Potekala bo v nedeljo, 17. marca med 10. in predvidoma 14. uro. Pripeljali so med drugim več bal sena za zaščito in pripravljajo posebna lesena ogrodja, t.i. »kletke«. Izkopali pa so tudi šest metrov globoko jamo, v kateri bodo uničili 100-kilogramsko bombo s poškodovanim vžigalnikom.

Priprave vodita in nadzirata Darko Zonjič, poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS in Aljaž Leban vodja Oddelka severnoprimorske regije za varstvo pred NUS Na slovenski strani bosta v nedeljo vzpostavljeni dve varnostni območji, je pojasnil vodja evakuacije Simon Vendramin. V rdečem območju, ki sega 400 metrov od najdenih bomb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. Za rumeno območje, ki je od bomb oddaljeno od 400 do 600 metrov, bo medtem veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe med 9. in predvidoma 14. uro morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. Konec nevarnosti bo oznanila sirena.