V Novi Gorici slovesno odprli prizidek zdravstvenega doma

Ministrica je v nagovoru poudarila pomen primarnega zdravstva v družbi. »Veliko držav ocenjuje slovensko primarno zdravstveno varstvo kot zelo učinkovit model. S takim sistemom, kot ga imamo, smo vzor mnogim državam in moramo biti naj ponosni,« je dejala.

V Novi Gorici so danes odprli prizidek zdravstvenega doma, v katerem so na okoli 4000 kvadratnih metrih površin uredili nove ambulante pediatrije, ginekologije, fizioterapije in družinske medicine. Zbrane je nagovorila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, slovesnosti pa se je udeležil tudi podpredsednik vlade Matej Arčon.

V prizidku so uredili nove ambulante pediatrije, ginekologije, fizioterapije in družinske medicine (ANA ROJC)

Prostorska stiska novogoriškega zdravstvenega doma je iz leta v leto naraščala. Kljub dodajanju nujno potrebnih zdravstvenih vsebin so kapacitete prostorov ostajale enake. Najbolj moteče za sam delovni proces pa je bilo, da so bile različne dejavnosti na različnih lokacijah po mestu, sedaj pa bodo končno združene na isti lokaciji.

Na ta prizidek zdravstvenega doma so čakali in ga načrtovali 20 let, je poudarila direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec. »S prizidkom rešujemo našo prostorsko stisko, saj smo bili doslej razseljeni na številnih lokacijah po mestu, številne med njimi smo tudi najemali. S temi novimi prostori bomo lahko končno delali na eni lokaciji,« je dejala direktorica.

V kletnih prostorih novogoriškega zdravstvenega doma so zagotovili tudi parkirna mesta za službena vozila, zaposlene in obiskovalce zdravstvenega doma. Nekaj parkirnih mest je namenjenih tudi stanovalcem bližnjih stanovanjskih blokov.

Poleg prizidka so uredili tudi 3000 kvadratnih metrov zunanjih površin, ki bodo prispevale k celoviti ureditvi območja in izboljšanju dostopnosti. Zunanje površine so namenjene parkovni ureditvi, v kateri bo v prihodnje zacvetel tudi poseben, cvetoči travnik, na voljo je tudi nova, zunanja kolesarnica za 44 koles.