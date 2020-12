V Novi Gorici testirali električni avtobus

Podjetje Nomago, ki izvaja mestni potniški promet med Novo Gorico in Šempetrom, njihovi avtobusi pa (v običajnih razmerah) vozijo tudi po progi med Novo Gorico in Gorico, je v mestni potniški promet v mestu ta teden poskusno vključilo enega najnaprednejših električnih avtobusov proizvajalca MAN, testne vožnje pa so potekale do srede.

»Vsi vodilni svetovni proizvajalci veliko sredstev vlagajo v razvoj električnih avtobusov, pred množično vključitvijo tovrstnih vozil pa je potrebno v obzir vzeti številne okoliščine. Prav zaradi tega je ključnega pomena, da vozila testiramo na različnih linijah in letnih časih, saj s tem dobimo tudi odgovor na vprašanje, kako se bodo ta vozila odrezala v zahtevnejših pogojih,« je pred testom električnih avtobusov družbe MAN povedal Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor družbe Nomago, ki dodaja, da je mestni potniški promet v Novi Gorici zaradi svoje specifičnosti izredno primeren za opravljanje testov električnih vozil, saj so razlike med posameznimi linijami zelo velike, posledično dobijo tudi veliko koristnih podatkov. Tokrat gre že za tretji test električnih avtobusov v Novi Gorici.