V novi osnovni šoli tudi popoldanska ponudba

V novi osnovnošolski stavbi, ki bo septembra odprla svoja vrata v Sovodnjah, bodo otrokom na voljo ne le prostori za pouk, ampak tudi za popoldanske dejavnosti, s katerimi bosta šola in občina odgovarjali na potrebo, ki jo izražajo številne družine.

Tudi o tem je tekla beseda na ponedeljkovem zasedanju sovodenjskega občinskega sveta, med katerim so med drugim sprejeli triletni načrt infrastrukturnih del 2022-2024 in letni seznam del za leto 2022. Osrednji del gradbenih del za novo osnovno šolo, ki so se začela lansko pomlad, naj bi se zaključil junija. V novi osnovni šoli snujejo projekte, ki bi bili zanimivi tako z didaktičnega kot z rekreativnega vidika. Izvajanje le-teh seveda pogojuje razpoložljivost primernih prostorov: načrtovalci so po naročilu občine uredili, ob učilnicah, tudi prostore za laboratorije, večnamensko sobo in prostor za skupne dejavnosti. Poleg dodatnih sob znotraj šolskega objekta so načrtovalci poskrbeli tudi za to, da so le-te dosegljive preko dveh ločenih vhodov in so tako neodvisne.

S katerimi vsebinami pa bi jih konkretno želeli napolniti? V dogovoru z ravnateljstvom, ki zadevo preučuje, bi s krajevnimi društvi in ustanovami želeli ponuditi otrokom pomoč pri pisanju nalog, učenju in utrjevanju snovi. Po dveh letih, med katerima so otroci utrpeli posledice zelo kompleksnega obdobja pouka na daljavo, karanten in raznoraznih izzivov, bo utrjevanje verjetno še kako dobrodošlo. Ob didaktičnem vidiku se nagibajo tudi k pripravi dejavnosti za socializacijo, utrjevanje branja in bolj literarnih vzgibov. Ob novi osnovni šoli imajo otroci že danes na razpolago javni občinski park, le lučaj stran je pred kratkim prenovljena občinska telovadnica. Okoli nove osnovne šole bi lahko otroci, ob pouku, uživali tako v intelektualnem in didaktičnem utrjevanju kot tudi v športnem in rekreativnem smislu.