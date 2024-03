V novi učilnici vsak za svojim računalnikom

Na nižji srednji šoli v Doberdobu bo odslej pouk potekal nekoliko drugače. V minulem tednu so učenci prvič vstopili v novo didaktično učilnico, opremljeno s 25 računalniki in mobilnimi mizicami, ki jih lahko premikajo po želji. »Prostor je lahko tudi fotografski studio oziroma snemalna soba, saj smo dobili novo filmsko platno, učilnico pa smo opremili tudi s pametno tablo. Med drugim smo prostor že uporabili tudi za umetniško ustvarjanje,« je povedala profesorica umetnosti in tehnologije na nižji srednji šoli v Doberdobu Jasna Košuta. »Prostor, ki smo ga pridobili tako, da smo zbornico in šolsko knjižnico spremenili v novo multimedijsko in ustvarjalno učilnico, je pomembna pridobitev, saj se v njem učenci gibljejo bolj prosto, pouk poteka bolj sproščeno,« je še dejala profesorica na doberdobski šoli.

Opreme se učenci veselijo

Sredstva za novo učilnico je doberdobsko ravnateljstvo pridobilo iz državnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Skupno je ravnateljstvo prejelo okrog 90 tisoč evrov in v učilnico nižje srednje šole vložilo približno 35 tisoč evrov. Novo opremo so priskrbeli tudi na drugih šolah doberdobskega ravnateljstva. Na osnovnih šolah Prežihovega Voranca v Doberdobu, Petra Butkoviča Domna v Sovodnjah in Ljubke Šorli v Romjanu bodo redni pouk obogatili s posebno programsko opremo za učenje jezikov, na vsaki šoli so uredili tudi logo-motorično sobo.