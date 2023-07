V občini s 6400 prebivalci je okoli 700 tujih državljanov

Čeprav 35-letni moški, ki so ga karabinjerji pretekli torek aretirali v Vidmu zaradi suma poskusa posilstva in uboja preteklega 6. julija v Gradišču, ni med osebami, ki so vključene v sistem sprejemanja oz. se nahajajo v centru za prosilce za azil CARA v tem obsoškem kraju, ni dvoma, da ta center privlači tudi morebitne nepridiprave. Tako menijo na Občini Gradišče, kjer so se odzvali na aretacijo pakistanskega državljana U.K., ki naj bi preteklega 6. maja v Gradišču skupaj s še neznanim pajdašem skušal posiliti 40-letnico med tekom, zatem pa ubiti drugega moškega, ravno tako pakistanskega državljana.

Za manj gostov centra CARA

35-letnega osumljenca so karabinjerji prejšnji teden aretirali, goriški sodnik za predhodne preiskave je potrdil pripor, domnevnega pajdaša še iščejo, a vse to občanov in upraviteljev Gradišča ni pomirilo. Zato so predstavniki Občine na seji pokrajinskega odbora za javno varnost, ki je potekala prejšnji teden, zahtevali okrepitev nadzora ozemlja, takojšen prevzem oseb, ki zaradi pomanjkanja ustreznih nastanitev živijo na prostem, in zmanjšanje števila gostov centra za prosilce za azil CARA vse do zaprtja le-tega. Sistem sprejemanja migrantov na Goriškem in v Furlaniji - Julijski krajini je treba preurediti, da ne bo Gradišče ostalo samo pri dejanskem vzdrževanju tega bremena. Kot pravi županja Linda Tomasinsig, samo center CARA ima v oskrbi okoli 600 oseb, katerim je treba dodati še malo manj kot sto migrantov, ki so nastanjeni v bližnjem centru za repatriacijo CPR. Vse skupaj okoli 700 migrantov, kar je za občino, katere prebivalstvo šteje okoli 6400 ljudi, kar velik zalogaj oz. kar okoli deset odstotkov prebivalstva.