V Podgori bodo počastili spomin na padle krajane

V Podgori bodo v soboto, 20. septembra, ob 15. uri obeležili petdesetletnico odkritja spomenika padlim v narodnoosvobodilnem boju. Slovesnost pripravljata krajevna sekcija ANPI-VZPI in Prosvetno društvo Podgora.

Govornika bosta Vili Prinčič in Štefan Čok, navzoče bo na kratko nagovoril tudi arhitekt Jože Cej, ki je pred petdesetimi leti pripravil načrt za podgorski spomenik. Nastopili bodo mešani pevski zbor Mirko Špacapan in učenci osnovne šole Josipa Abrama iz Pevme, sledil bo koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki je nastopil tudi na odkritju podgorskega spomenika leta 1975, in sicer pod vodstvom njegovega takratnega dirigenta Oskarja Kjudra. Na odkritju se je zbrala množica domačinov in obiskovalcev iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev; prisotni so bili tudi nekdanji udeleženci osvobodilnega boja in sorodniki padlih. Takratni slovesnosti je sledil množičen praznik s stojnicami po vaških ulicah.

Dogodek ob petdesetletnici odkritja spomenika, ki so ga v prejšnjih tednih temeljito očistili in uredili, prirejajo s prispevkom deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, pokrovitelji so ANPI-VZPI, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Zveze slovenske katoliške prosvete.

S pripravami pričeli maja

»S pripravami smo pričeli že maja, ko smo izpeljali prva srečanja,« pravi Karin Maligoj, predsednica Prosvetnega društva Podgora, ki poudarja pomen sodelovanja pri organizaciji dogodka s podgorsko sekcijo borčevske zveze, sočasno opozarja tudi na prispevek deželnega sveta, ki jim je v pomoč pri kritju stroškov. Organizatorji javnih dogodkov morajo po novem posebno pozornost nameniti varnosti; defibrilator bosta tako prirediteljem podgorske proslave posodila goriški Kulturni dom in športno združenje Dom. David Raida, podpredsednik podgorske sekcije ANPI-VZPI dodaja, da so kar nekaj prispevkov za organizacijo svečanosti zbrali med krajevnimi podjetji in posamezniki, medtem ko so številni vinogradniki iz Podgore, Števerjana, Pevme, Štmavra in z Oslavja prispevali steklenice svojega vina za druženje ob zaključku svečanosti. Tako množičen odziv nedvomno potrjuje zavezanost k ohranjanju spomina na Podgorce, ki so žrtvovali svoja življenja v boju za svobodo.