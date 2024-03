V podjetju Mahle ukinjajo 170 delovnih mest

V šempetrskem podjetju Mahle, ki zaposluje približno 1800 ljudi, bodo odpuščali. Kot so pojasnili, optimizirajo proizvodnjo in selijo proizvodni program zaganjalnikov v Bosno in Hercegovino.

V letu 2024 bo postopno ukinjenih 170 delovnih mest, so potrdili. »Z namenom zagotavljanja nadaljnje rasti v avtomobilski industriji in za zaščito prihodnje konkurenčnosti Mahle krepi svoje proizvodne zmogljivosti v Šempetru pri Gorici. Da pa bi ta cilj dosegli, mora podjetje proizvodne zmogljivosti optimizirati,« so pojasnili. Proizvodni program zaganjalnikov, ki jih proizvajajo za zagon vseh vrst motorjev z notranjim zgorevanjem, bodo preselili iz Šempetra v novo tovarno v Aleksandrovac. Selitev se je že začela. »Po začetnih prilagoditvah delovnih mest, ki so že bile izvedene, bo v letu 2024 postopoma ukinjenih nadaljnjih 170 delovnih mest, povezanih s proizvodnjo,« so dodali v nekdanji Letriki, ki jo je leta 2014 prevzel nemški Mahle.