V požaru v Marini Julii evakuirali približno 30 ljudi, štiri odpeljali v bolnišnico

V šestnadstropnem stanovanjskem bloku v Marini Julii pri Tržiču je danes okoli 13.30 izbruhnil požar, zaradi katerega so morali evakuirati približno 30 stanovalcev. Gasilci so iz goreče stavbe rešili štiri ljudi, ki so jih odpeljali v bolnišnico. Dva so zaradi vdihavanja dima s helikopterjem prepeljali v tržaško bolnišnico, vendar po prvih informacijah njuni življenji nista ogroženi.

Požar je izbruhnil v stanovanju v tretjem nadstropju stavbe med ulicama Giarrette in Lungo Riva. Alarm so sprožili sosedje, ki so opazili dim, ki se je vil iz stanovanja. Na kraj je prihitelo približno šest gasilskih ekip, ki so se lotile gašenja in reševanja stanovalcev. Dve osebi so rešili iz stanovanja, v katerem je izbruhnil požar, še dve pa iz sosednjih stanovanj.

Ogenj in dim sta najbolj prizadela stanovanja od tretjega nadstropja navzgor. Stanovanje, v katerem je izbruhnil požar, je neuporabno, prav tako več drugih stanovanj v poslopju. Gasilci so morali biti posebno previdni tudi zaradi plinskih jeklenk v stavbi.

Na prizorišču so poleg gasilcev posredovali reševalni helikopter, reševalci goriškega Zelenega križa in tržiškega Rdečega križa. Prisotni so bili tudi policisti in karabinjerji, ki so skrbeli za varnost in urejanje prometa v okolici.

Na kraj požara je prišla tudi tržiška občinska odbornica Giuliana Garimberti, ki je pojasnila, da občina išče možnosti za začasno nastanitev stanovalcev, ki se nocoj ne bodo mogli vrniti na svoje domove. Gasilci bodo v prihodnjih urah nadaljevali sanacijo in zavarovanje najbolj prizadetega dela stavbe.