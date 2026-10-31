V Tržiču stavijo na vodik

Prevozno podjetje APT je v industrijski coni Lisert v Tržiču predalo namenu nov obrat za proizvodnjo in shranjevanje vodika, ki ga bo uporabljalo za svoje avtobuse.

»Uresničuje se projekt, ki smo ga zastavili pred šestimi leti, tako da danes kot prvi v Italiji razpolagamo s tovrstnim obratom,« je pojasnila predsednica podjetja APT Caterina Belletti. V imenu deželna vlade je zadovoljstvo nad novo naložbo izrazil odbornik Fabio Scoccimarro.

Značilnosti novega obrata, ki se nahaja v tržiški industrijski coni Lisert, je predstavil direktor podjetja APT Luca Di Benedetto. Infrastruktura za proizvodnjo, shranjevanje in polnjenje vodika obsega približno 3.200 kvadratnih metrov, poleg tega na zemljišču, ki meri 38.000 kvadratnih metrov, so še avtobusni depo, upravni prostori in delavnica. Srce obrata je elektrolizator tipa AEM z močjo enega megavata in največjo dnevno proizvodnjo 453 kilogramov vodika. Električno energijo zanj zagotavlja sončna elektrarna z močjo 1,67 megavata, ki jo sestavlja 2.834 modulov na površini približno 17.000 kvadratnih metrov. Poleg novega obrata so predstavili tudi devet novih 12-metrskih mestnih avtobusov Iveco Bus E-Way H2. Opremljeni so s tremi dvojnimi vrati in nizkim podom, poganjajo pa jih elektromotorji, ki električno energijo prejemajo iz vodikovih gorivnih celic, tako da bo edini neposredni izpust iz vozil vodna para.

Naložba v nov obrat je sicer del projekta ecoMove, ki je vreden 59 milijonov evrov. 39 milijonov bodo zagotovili različni javni finančni viri, 20 milijonov evrov pa bo pristavilo podjetje APT. Nov vodikov obrat je bil zgrajen s 50-odstotnim sofinanciranjem Evropske unije v okviru programa NextGenerationEU. Evropski prispevek znaša 3.470.489,25 evra. Preostale stroške polnilne postaje ter elektrolizatorja in fotovoltaične elektrarne je krila Dežela Furlanija - Julijska krajina.