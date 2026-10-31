Zaradi kršitev zaprli dva javna lokala, enega le začasno

V okviru izvajanja nadzora dogajanja na teritoriju so policisti tržaške kvesture opravili vrsto poglobljenih preverjanj v dveh gostinskih lokalih, ki so privedla do sprejetja dveh ukrepov. Enemu gostinskemu lokalu je na predlog kvesture Občina Trst odvzela licenco za delovanje. Policisti so ugotovili, da lastnik in oseba, zadolžena za vodenje lokala, ne izpolnjujeta pogojev, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Z drugim ukrepom je tržaška kvestorka na podlagi 100. člena zakona o javni varnosti za lokal v središču mesta odredila desetdnevno zaprtje. Policisti so namreč v njem ugotovili kršitve predpisov glede prirejanja zabavnih prireditev in javnih nastopov ter zaradi pomanjkljivosti glede javnega reda in varnosti, pri čemer je kvestorka upoštevala tudi prijave tamkajšnjih prebivalcev.

Pri obeh ukrepih gre za preventivne dejavnosti, pojasnjujejo s kvesture, ter za stalni nadzor in preverjanje, ki jih državna policija izvaja na Tržaškem. Cilj je zagotoviti varnost občanov in nemoteno poslovanje lokalov, odprtih za javnost.