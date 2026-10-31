Začela se je širitev cestninske postaje Redipulja

Povečati prometno varnost in hkrati preprečiti nastajanje zastojev sta glavna cilja strateškega posega, ki poteka na cestninski postaji pri Redipulji,« je ob začetku novih del na avtocesti A4 med Benetkami in Trstom izjavila deželna odbornica za infrastrukturo in prostor Cristina Amirante. V teh dneh so namreč stekla dela za razširitev cestninske postaje pri Redipulji. Med izvajanjem del, ki naj bi se zaključila 9. avgusta 2027, bo avtocesta ostala odprta za promet, izvajalci pa si bodo prizadevali čim bolj omejiti nevšečnosti za voznike.

Naložba je vredna skoraj 6,8 milijona evrov. V okviru posega bodo povečali število prometnih pasov, uredili dva dodatna izvozna pasova, razširili in podaljšali dovozne ter zaviralne pasove, povečali površine za čakajoča vozila in preuredili okoliško cestno infrastrukturo. S tem želijo zagotoviti večjo pretočnost in varnost prometa.

Vse več potnikov na letališču

»Številke potrjujejo, da je poseg nujen,« je poudarila Amirante. V prvih devetih mesecih leta 2026 je bilo na izvozu s cestninske postaje pri Redipulji zabeleženih 1.433.159 vozil, kar je 25 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022. »Število vozil, ki so zapeljala na avtocesto, se je povečalo za 18 odstotkov in doseglo 1.377.663,« je izpostavila odbornica na včerajšnji predstavitvi del, ki so se začela 13. oktobra.

K porastu prometa botrujeta vse večja obremenjenost avtoceste A4, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med Italijo ter srednjo in vzhodno Evropo, in gospodarska rast goriškega območja. Po drugi strani je porast povezan z razvojem ronškega letališča, ki nudi večjo ponudbo letalskih povezav z Italijo in tujino. Vse več potnikov beležijo tudi v intermodalnem središču, ki združuje letalski, železniški in avtobusni promet. Število uporabnikov železniške postaje pri letališču se je tako povečalo za 7,4 odstotka.

»Posodobitev cestninske postaje potrjuje pomen celostnega načrtovanja infrastrukturnega razvoja, pri katerem so avtocestno omrežje, letališče in gospodarski sistem tesno povezani,«je poudarila deželna odbornica Amirante. Pristavila je, da pomeni vlaganje v dostopnost in prometno varnost krepitev konkurenčnosti FJK ter njene vloge prometne povezave med Italijo in srednjo ter vzhodno Evropo.