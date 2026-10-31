Kavarna EPIC spet odpira svoja vrata

Kavarna EPIC, ki je od aprila obratovala le še ob posameznih prireditvah, bo v sredo, 4. novembra, ponovno odprla svoja vrata. Novi najemnik, tolminsko podjetje Mad Mountain, želi prostor razvijati kot stičišče kulture, športa, turizma in čezmejnega povezovanja. Ponovno odprtje bodo pospremili s štiridnevnim programom, ki bo združeval glasbo, ples, šport in kulinariko.

Odprtje se bo v sredo začelo ob 18. uri z nagovori in zdravico ob začetku novega poglavja kavarne. Ob tej priložnosti bodo na pročelju stavbe predstavili tudi drugi del svetlobne projekcije Statičnost v gibanju (Static in Motion) ustvarjalnega dvojca Lumoskop_lab. Projekcijo bo uvedel plesni nastop plesnega kluba #lospravilos, za glasbeno spremljavo pa bo poskrbel čezmejni pihalni orkester GONG. Večer se bo nadaljeval ob glasbi.

Kavarna, ki je zaživela avgusta lani v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025, je od sredine letošnjega aprila večinoma samevala. Javni zavod GO! 2025, ki je sprva skrbel za gostinsko dejavnost, namreč zanjo ni imel več zagotovljenih sredstev. Mestna občina Nova Gorica je zato začela iskati zunanjega najemnika, vendar sta bila prva dva razpisa neuspešna. Uspešen je bil šele tretji, na katerem je občina izhodiščno mesečno najemnino znižala na 1920 evrov. Edino ponudbo je oddalo tolminsko podjetje Mad Mountain, ki ga vodi Peter Dakskobler, izkušen turistični delavec, poznan tudi kot pobudnik in soorganizator festivala Soča Outdoor.

V četrtek, 5. novembra. Ob 17. uri bo v kavarni prvo srečanje z novinarji in novim najemnikom, na katerem bodo predstavili možnosti povezovanja kulture, športa in turizma na čezmejnem območju. Pri predstavitvi bodo sodelovali Mad Mountain, EZTS GO in GO! 2025. Ob 19. uri bo sledil še skupinski večerni tek v sodelovanju z No Border Run – Running School.

V petek, 6. novembra, bo od 17. ure dalje na vrsti odprtje kavarne za širšo javnost z zabavo in predstavitvijo njenega novega koncepta ter gostinske ponudbe. Dogodek bo hkrati uvod v Martinov konec tedna, ki se bo nadaljeval v soboto, 7. novembra. Od 17. ure dalje bodo obiskovalci lahko martinovali ob lokalnih vinih, kulinarični ponudbi in sproščenem druženju.

Še nekaj časa pa bodo samevali prostori Super 8, ki je konec avgusta zaprl svoja vrata, potem ko je družba Pigmalion šla v stečaj. Novogoriška občina je v začetku oktobra objavila namero za oddajo prostorov lokala, najnižja ponudbena izhodiščna najemnina je bila 1988 evrov na mesec. Ponudbe so sprejemali do 27. oktobra. »Za Super 8 nismo prejeli nobene ponudbe. Zdaj bomo preučili možnosti za dodatno znižanje najemnine in postopek ponovili,« so na vprašanje Primorskih novic, koliko interesentov je bilo za oddajo prostorov Super 8, odgovorili na novogoriški občini.