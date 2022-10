V prenovljeni športni palači Bigot koncerti in športni dogodki

Nekdanji tempelj goriške košarke, športno palačo Bigot v Podgori, bodo spremenili v koncertno dvorano, ki bo sicer še naprej lahko gostila tudi športne dogodke. Objekt, ki je zaprt že več let, ker ne odgovarja varnostnim in drugim predpisom ter je zaradi dotrajanosti potreben korenite obnove, bo Občina Gorica posodobila z deželnim denarjem. Cilj, pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, je vdahniti novo življenje stavbi, ki je predolgo ostala neizkoriščena, želijo pa si tudi oživitve tega predela občine, ki je nekoliko zanemarjeno.

V prejšnjih dneh je stekel postopek za izbiro načrtovalca, ki bo izdelal načrt obnove športne palače Bigot. Cilj članov občinskega odbora je, da bi objekt po obnovitvenih delih lahko gostil glasbene dogodke z do 4.500 gledalci ter tekme in druga športna srečanja, ki bi jim lahko sledilo do 3.500 ljudi. Zaradi povišanja cen energentov in gradbenih materialov se je občina morala odločiti za »pragmatično« rešitev, ki pa bo po besedah župana Ziberne »enako učinkovita« za dosego cilj, ki so si ga zastavili. Obnovitvena dela bodo vredna približno 4,5 milijona evrov in se bo predvidoma začela prihodnje leto. Zato da bo telovadnica primerna za koncerte, bodo morali dvigniti tla, saj bodo na ta način olajšali dostop naprav, ki prevažajo odrski material. Dela se bodo tudi dotaknila strehe telovadnice, veliko pozornost pa bodo posvetili povečanju energetske učinkovitosti, kar je za tako velik objekt in ob upoštevanju energetske draginje izrednega pomena. Po napovedih naj bi po predvidenih delih stavba postala od 70 do 80-odstotno energetsko samooskrbna. »Novi Palabigot« bo tudi prilagojen novi protipotresni zakonodaji, ob naštetih ukrepih pa bodo še povečali in bolje uredili zunanje parkirišče.