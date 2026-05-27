»Zmajevi mladički« praznujejo deset let

Človeške ribice (Proteus anguinus) iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, bodo 30. maja praznovale deseti rojstni dan

Spletno uredništvo |
Postojna |
27. maj 2026 | 11:15
    »Zmajevi mladički« praznujejo deset let
Človeške ribice (Proteus anguinus) iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, bodo 30. maja praznovale deseti rojstni dan. Mladiči so danes zdravi, lepo rastejo in se nemoteno razvijajo v tišini in temi posebnega dela Postojnske jame, nedaleč od turistične poti. Živijo v velikih akvarijih po nekaj osebkov skupaj, redno jih obiskujeta le jamska biologa, občasno tudi biologi iz Ljubljanske univerze, so sporočili.

V Postojnski jami so vzpostavili specializiran jamski laboratorij in omogočili sistematično preučevanje človeških ribic. Leglo človeških ribic iz leta 2016 predstavlja redko in izjemno priložnost za znanost, saj omogoča spremljanje procesov, ki se sicer odvijajo globoko v podzemlju in ostajajo očem skriti.

