Licejcem za las ušel pokal

Dijaki in nekdanji dijaki klasičnega liceja Primoža Trubarja iz Gorice že vrsto let uspešno dokazujejo, da njihovi talenti ne segajo le do sklanjatev latinščine, prevajanja Homerjevih verzov in razprav o antičnih športnih igrah. Enkrat na leto tako Ciceronove govore zamenjajo za taktične govore v slačilnici, slovarje stare grščine za nogometne čevlje, šolsko tekmovalnost pa prenesejo na zelenico nogometnega igrišča.

Tako je bilo tudi letos v Doberdobu, kjer bi se moral odviti tradicionalni troboj med licejci, ex-licejci in ex-ex-licejci. A še preden bi lahko prišlo do spopada med generacijami, je postalo jasno, da bodo letos glavno poglavje napisali le licejci in ex-licejci. Na sporedu je bila torej ena sama tekma. Mlajša ekipa je v soboto na igrišče stopila z jasno misijo: popraviti vtis po lanskem porazu, ki je bil tako boleč, da bi Sofokles brez težav o njem napisal tragedijo. Licejci so se na obračun pripravljali skoraj kot na maturo. V novih rdečih dresih so dali slutiti, da letos ne bodo tako hitro klonili. Na drugi strani pa so v belih majicah ex-licejci – nekoliko starejši, a očitno še vedno dovolj izkušeni.

Ob igrišču se je zbralo lepo število gledalcev, razdeljenih skoraj na dva tabora: na eni strani licejci, na drugi ex-licejci. Večina gledalcev je zaradi visokih temperatur dogajanje spremljala varno skrita v senci, od koder so se poleg komentiranja igre kmalu začeli tudi pogovori o nekdanjih šolskih dneh, profesorjih in legendarnih licejskih anekdotah.

Na zelenici pa ni bilo prostora za nostalgijo. Dvoboj je bil presenetljivo izenačen. Licejci so igrali pogumno, visoko pritiskali in pokazali precej več organizacije kot lani, ko je njihova obramba razpadala hitreje kot znanje nepravilnih grških glagolov po poletnih počitnicah.

Prva zadetka sta padla v prvem polčasu. Po devetih minutah igre so ex-licejci povedli po nesrečnem avtogolu licejcev. Že minuto kasneje pa je Leonardo Zuljan zadel za izenačenje na 1 : 1. Rezultat je dolgo ohranjal tekmo odprto, mlajši igralci pa so začeli verjeti, da bi lahko tokrat le osvojili pokal. Toda ex-licejci so v nadaljevanju vendarle pokazali več izkušenj. Samuel Devetak je v 28. minuti drugega polčasa dosegel odločilni zadetek za zmago z 2 : 1 in ponovno potrdil prevlado starejše generacije. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je sledil še simpozij ob žaru, za katerega so med drugim poskrbeli profesor Jurij Klanjšček ter številni dijaki.