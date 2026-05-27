Priprave Žil na slovanski troboj v Pulju

V ponedeljek zvečer se je v Sovodnjah prvič letos zbrala nogometna reprezentanca Slovencev iz Italije. Trideset članov Žil je treniralo pod taktirko selektorja Alena Carlija. Drugi trening bo danes ob 19.30 na igrišču Viktorja Sulčiča v Križu, nato se bodo Žile spet zbrale v sredo, 3. junija, ob 19.30 vBazovici.

V soboto, 6. junija, bodo namreč Žile nastopile na troboju slovanskih manjšin v Pulju v Istri na Hrvaškem. Na prvem dvoboju, ob 11.30, se bodo Slovenci v Italiji pomerili z Bolgari iz Romunije. Ob 13. uri bo poraženec s prve tekme igral proti Srbom s Hrvaške, ki so organizatorji troboja. Ob 14.30 pa bodo hrvaški Srbi igrali še proti zmagovalcu prvega dvoboja. Sledilo bo nagrajevanje.

13. in 14. junija pa bodo Žile nastopile še na turnirju, ki ga v Celovcu organizirajo koroški Slovenci.