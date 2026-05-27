VREME
DANES
Sreda, 27 maj 2026
Iskanje
Glasba

Poleg Cremoninija si želijo tudi Elise

Glasbenika že nekaj let sodelujeta, tako da želja ni neuresničljiva

Danjel Radetič |
Gorica |
27. maj 2026 | 6:25
    Poleg Cremoninija si želijo tudi Elise
    Elisa skupaj s Patti Smith pri Rdeči hiši oktobra 2023 (ARHIV)
Dark Theme

Ljubitelji glasbe si v nedeljo, 31. maja, na odru novega koncertnega prizorišču na goriškem letališču poleg Cesareja Cremoninija želijo tudi Elise, mednarodno uveljavljene pevke po rodu iz Tržiča. Njihova želja je vse prej kot neuresničljiva, saj sta Cremonini in Elisa vzpostavila sodelovanje pred nekaj leti. Lanskega aprila sta skupaj izdala skladbo »Nonostante tutto«, potem ko sta prvič skupaj stopila na oder leta 2022, nakar je Cremonini pesmi »Io e Anna« in »Anche fragile«, ki sta ju zapela v živo, vključil v svoj album »Live: Stadi 2022 + Imola«. Leta 2023 sta skupaj izdala še pesmi »Un’alba rosa« in »Aurore boreali«. Stanovalci hiš v neposredni bližini goriškega letališča trdijo, da naj bi med vajami, ki jih je Cremonini izvedel v ponedeljek popoldne, slišali tudi značilen Elisin glas. Tržiška pevka je goriškim ljubiteljem glasbe pripravila presenečenje že oktobra 2023, ko se je na odru pri Rdeči hiši pridružila ikoni rock glasbe Patti Smith. Skupaj sta zapeli uspešnico »People Have the Power«, koncert je organiziral EZTS v sodelovanju z goriško občino v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture 2025.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: