V prihodnje bosta glavna izziva mobilnost in digitalizacija

Šolsko leto je pri koncu. Na Goriškem so se včeraj poslovili od šolskih klopi slovenski osnovnošolci in višješolci, na nekaterih osnovnih šolah, kjer bodo potekale volitve, so zadnji dan pouka imeli že v četrtek, na prvostopenjskih srednjih srednjih šolah pa bodo zaključili danes. Vrtci bodo odprti še do konca junija. V teh dneh je seveda tudi čas zaključnih prireditev, medtem ko se na prvostopenjskih srednjih šolah Trinko in Doberdob ter na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Puccinijevi ulici pripravljajo na zaključne izpite.

Pouk je v šolskem letu 2023-2024 na slovenskih šolah potekal v znamenju šolskih izmenjav, izletov in drugih dejavnosti, ki so se po covidnem premoru ponovno ustalile. S pomočjo sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in v izvajanju navodil ministrstva za šolstvo so na goriških šolah med letom opremili že obstoječe ter nove laboratorije in nabavili vse potrebno za nadgradnjo digitalizacije. V prihodnje načrtujejo tudi redno uporabo novo pridobljenih tehnoloških pripomočkov in povečanje dejavnosti v zvezi z mobilnostjo. Več novosti se obeta na goriškem in doberdobskem ravnateljstvu: malčki iz vrtca Čira Čara v Sovodnjah bodo stopili v nove prostore, v vrtcu Mavrica v Bračanu pa bodo v prihodnjem šolskem letu pridobili dodaten oddelek.

Novi sovodenjski vrtec bo svoja vrata malčkom odprl septembra, v novih prostorih vrtca Čira Čara pa bo po vsej verjetnosti zaživel tudi pomladni oddelek, v katerega se je vpisalo deset otrok. »V vrtcu bomo imeli v prihodnjem letu dva oddelka, nove prostore smo si že ogledali in na občini so nam zagotovili, da bo septembra vse nared. Le še igrala je treba urediti na dvorišču, nadejamo pa se, da bomo v Sovodnjah odprli še pomladni oddelek. Trenutno smo v načrtovalni fazi in presoditi moramo, če nam bo uspelo zagotoviti dovolj osebja,« je pojasnila ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček.