V prometni nesreči huje poškodovana 27-letnica

Včeraj popoldne je na regionalni cesti Ozeljan-Volčja Draga prišlo do prometne nesreče III. kategorije. 27-letna voznica osebnega avtomobila je pripeljala na izvoz Vogrsko po hitri cesti H4 iz smeri Ajdovščine. Ko je pripeljala do križišča z regionalno cesto, se pred križiščem ni ustavila, zapeljala v križišče in zavila v levo. Takrat je v križišče pripeljal 67-letni voznik tovornjaka in se zaletel v levi bočni del avtomobila. Huje poškodovano voznico so odpeljali šempetrsko bolnišnico. O prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.