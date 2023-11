V Prvačini odprli prenovljeno Hišo aleksandrink

Izjemna zgodba goriških aleksandrink, kot so bile imenovane Goričanke, ki so v 19. in na začetku 20. stoletja odhajale po zaslužek v Aleksandrijo in druga egiptovska mesta, ima od včeraj lepši in varnejši dom. Mestni občini Nova Gorica je namreč v sodelovanju z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Regijsko razvojno agencijo Severne Primorske– LAS V objemu sonca po večletnih prizadevanjih uspela izvesti prvo, obsežnejšo fazo obnove Hiše aleksandrink v Prvačini. Pomembno pridobitev so pozdravili mnogi, slavnostni govornik pa je bil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo mag. Marko Rusjan.

Rusjan je v svojem nagovoru dejal, da so aleksandrinke tako kot današnji migranti iskale priložnost za boljše življenje svojih družin. »Boleča ločitev v imenu žrtvovanja, ki si je danes večinoma ne predstavljamo, je pustila usodne brazgotine na najranljivejših med nami, na otrocih,« je opozoril in dodal, da so si v novem mestnem okolju same služile kruh in tako na nek način stopile na samostojno pot, kar je bilo za ženske v tistem času prej izjema kot pravilo. »Tudi dandanes vidimo, kako ljudje zapuščajo svoje domove zaradi vojn in lakote, želje po boljšem življenju. Ali so si ljudje krivi, da odhajajo v tuje kraje? Včasih preprosto nimajo izbire,« je poudaril slavnostni govornik. Dodal je, da je prav zato toliko bolj pomembno, da se zavedamo, da moramo poskrbeti za naše zanamce, ki se bodo soočili z našo dediščino, ki jim jo zapuščamo mi in naši predhodniki.

