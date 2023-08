V ptičjih gnezdih plastična in sintetična vlakna

Neurja iz prejšnjih tednov so povzročila kar nekaj škode tudi v naravnem okolju. Veter je polomil nešteto vej, v najrazličnejših krajih je izruval tudi stoletna drevesa. S krošenj, ki so jih vetrni sunki neusmiljeno stresali, je padlo tudi marsikatero ptičje gnezdo, ki je sicer v tem času običajno prazno, saj so ptice večinoma že spomladi opravile svojo razmnoževalno dolžnost, medtem ko so ptičji mladiči že odrasli in odleteli v svet.

Če si bomo eno izmed odpihnjenih gnezd pobliže ogledali, bomo po vsej verjetnosti opazili, da ni spleteno le iz travnih bilk in drevesnih vejic, temveč vsebuje tudi najrazličnejša plastična in sintetična vlakna. Ptice imajo zelo rade plastično rafijo, ki jo vrtičkarji uporabljajo kot vezivo za paradižnike in številne druge zelenjadnice, in najrazličnejša sintetična vlakna. Zelo dober gradbeni material so tudi plastične vrečke, po katerih posegajo tudi večje ptice. V morskih krajih imajo ptice na voljo še najrazličnejše druge plastične odpadke, ki jih morje naplavlja na obalo.