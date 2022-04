V raznolikosti je moč

Drugačnost nas dela edinstvene in neponovljive. Videz ni pomemben, pomembna je notranjost in prav nič ni narobe, če smo različni od drugih. Vsega tega se dobro zavedajo učenci kombiniranega oddelka 3., 4. in 5. razreda vrhovske osnovno šole, ki so se vključili v projekt #Iosonodiverso in celo zmagali na natečaju, pri katerem so sodelovale šole iz vse Italije.

#Iosonodiverso je projekt, ki ga prireja televizijski kanal Cartoon network s ciljem širjenja kulture strpnosti ter vzgajanja otrok k empatiji in sprejemanju drugačnosti. V obliki animiranih junakov so svoj doprinos dali pevec Francesco Gabbani, nogometašica Sara Gama, voditeljica Andrea Delogu in youtuber Cicciogamer. Letos so pri projektu prvič sodelovali tudi vrhovski osnovnošolci, ki so si v sklopu pouka državljanske vzgoje z učiteljico Andrejko Leban najprej ogledali več posnetkov in risank, nato pa so preko pogovora in raznih drugih dejavnosti obravnavali vprašanja različnosti, vključevanja, identitete, predsodkov, prijaznosti ... Ob zaključku so se odločili še za sodelovanje na natečaju, v okviru katerega so si otroci morali izmisliti, narisati in opisati nevsakdanje junake, ki spregovorijo o svoji drugačnosti.

Vsaka šola je lahko sodelovala z največ petimi izdelki – skupno jih je komisija ocenila kar 1500 –, z Vrha so organizatorjem poslali tri risbe. »Pred dvema dnevoma so nas obvestili, da je eden izmed naših izdelkov med nagrajenimi,« je za Primorski dnevnik povedala učiteljica Andrejka Leban, ki je seveda nad uspehom, tako kot ostali kolegi in predvsem učenci, zelo ponosna. Za nagrado bo vrhovska šola prejela bon v vrednosti 1000 evrov za nakup didaktičnega materiala.