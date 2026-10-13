V Romjanu praznovali uspeh dvojezične zgodbe

Združenje staršev Romjan je v nedeljo praznovalo trideset let delovanja na dvorišču domače cerkve svetega Štefana. Praznovanje je bilo dvojno, saj je Ensemble Romjan v isti sapi počastil 25 let druženja in muziciranja. Uspeh te lepe dvojezične zgodbe je sad truda vseh, ki so jo na različne načine sooblikovali in organizatorji so želeli izpostaviti prav vsak dragocen prispevek nekdanjih in sedanjih članov, v živo ali na posnetkih, s priznanji in darili, z glasbo in besedo. Navdušenje je terjalo triurno dogajanje na odru in pred njim in je zgovorno posredovalo smisel dolgoletnega prizadevanja. Kljub dolgi vrsti avtoritet je bil dogodek bolj podoben družinskemu prazniku kot institucionalni priložnosti. Dva otroka sta bila suverena povezovalca celotne prireditve kot simbol tridesetletne zgodbe, ki je nastala za otroke, a je močno vplivala na življenje staršev in celotne lokalne skupnosti.

Prvi del programa je bil namenjen mlajšim generacijam, najprej s petjem uigranih pevcev zbora romjanske osnovne šole Ljubke Šorli, ki so zelo prepričljivo, samostojno, z ubranimi izvedbami in sproščeno podanimi gibi zapeli ljudski in avtorski, slovenski program, ki ga je pripravila dirigentka Lucija Lavrenčič. Sledilo je nagrajevanje likovnega natečaja; priznanja in nagrade so izročili člani žirije Martina Gole, Francesca Vittor in Marzio Marchesan.Po uvodnem delu je nova predsednica Združenja Sara Raccovelli odprla serijo institucionalnih govorov z mislijo o smislu združenja staršev danes in v tem prostoru: dejavnost društva je delavnica medsebojnega spoštovanja, ker je večjezično okolje zaklad, ki ga je treba ohranjati in prenašati na bodoče generacije, kraj odprtega dialoga in sprejemanja kljub različnim mnenjem, ki utrjuje celotno skupnost.

Njene besede je potrdila častna predsednica Damjana Kobal, ki je govorila o dolgi poti, tlakovani s sodelovanjem, in o hvaležnosti za neprekinjeno nadaljevanje tega odprtega srečevanja v znamenju vrednotenja slovenskega jezika ter kulture. V kratkem zgodovinskem prerezu se je spomnila mejnikov in dosežkov, a tudi bistvene podpore občinske uprave.