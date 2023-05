V Ronkah kmalu čas za novinarski festival Leali delle notizie

195 gostov, 69 srečanj, 13 knjižnih predstavitev, štiri razstave, štiri delavnice, dve predstavi, dve filmski projekciji, dve novinarski nagradi in odkritje ene spominske klopi. Vse to in več bo ponudil letošnji novinarski festival Leali delle notizie, ki ga istoimensko društvo iz Ronk letos prireja že devetič. Kot lani so se v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 odločili, da bodo pred festivalskimi dnevi v Ronkah – od 13. do 18. junija – poskrbeli tudi za uvodni del z naslovom Aspettando il festival, ki bo od 26. maja do 4. junija potekal v bližnjih krajih, in sicer v Štarancanu, Gradišču, Foljanu, Špetru ob Soči, Škocjanu in Ogleju.

Zato so se včerajšnje predstavitve festivalskega programa ob ronškem županu Mauru Benvenutu udeležili tudi predstavniki drugih naštetih občin, ob njih pa še predsednik deželnega sveta Mauro Bordin, deželni predsednik novinarske zbornice Cristiano Degano in goriški prefekt Raffaele Ricciardi. »Od leta 2015 ste prehodili kar nekaj poti. Ronški festival je danes pomembna prireditev, katere razsežnost presega Deželo FJK,« je dejal Degano, Ricciardi pa je izpostavil pomen poglobljenega in korektnega novinarskega poročanja ter vključevanja mladih v festivalsko dogajanje. Za to bo društvo Leali delle notizie poskrbelo že v uvodnem delu festivala med 26. majem in 4. junijem, ko bo dijakom nekaterih prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol posvetilo srečanja na temo nepristranskega informiranja, pomena besed, virtualne realnosti, umetne inteligence, okoljskega kriminala in varnosti. Med ostalimi temami predfestivalskega programa bodo 25-letnica ustanovitve Zdravnikov brez meja, 60. obletnica tragedije v Vajontu, delo samostojnih novinarjev, poročanje o vojni v času družbenih omrežij, boj proti mafijam in furlanska emigracija.

Zaključek z nagrado

Na raznih lokacijah v Ronkah se bo festival odvijal od 13. do 18. junija. Na zaključnem večeru bodo šesto nagrado, poimenovano po ubiti malteški novinarki Daphne Caruana Galizia, izročili furlanski raziskovalni novinarki Floriani Bulfon. Nagrajenka piše za dnevnik La Repubblica in tednik Espresso, dela pa tudi za televizijo RAI. Napisala je že več knjig, obravnavala je med drugim mafijske skupine v Rimu, za organizacijo Unicef je posnela dva dokumentarca o otrocih, ki živijo v absolutni revščini. Večkrat so jo doletele grožnje, zato so jo morali primerno zaščititi. Ronško priznanje, ki mu je Evropski parlament tudi letos zagotovil pokroviteljstvo, ji bo izročila Corinne Vella, sestra novinarke, kateri je nagrada posvečena.