V Ronkah ob slovenskem kulturnem prazniku društva in šola

»Že drugič prirejamo niz Slo(ve) Ronke, katerega glavni cilj je mirno sobivanje dveh skupnosti, prisotnih na ronškem ozemlju,« je včerajšnjo predstavitev letošnjega niza ob slovenskem kulturnem prazniku Slo(ve) Ronke - Odsev identitet uvedla občinska odbornica za jezikovno manjšino Monica Carta. Od ponedeljka, 5. februarja, do petka, 9. februarja, prireja občina v sodelovanju s slovenskim jezikovnim uradom, kulturnim uradom in občinsko knjižnico pet večerov, med katerimi se bodo v občinskem avditoriju s kulturnim programom predstavila ronška in druga slovenska društva, nastopili bodo tudi učenci iz OŠ Ljubke Šorli v Romjanu. V četrtek, 15. februarja, bo niz sklenil večer v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici.

»Projekt je prvi, ki ga prirejamo s podporo Sklada za male projekte GO! 2025. V sklopu EPK 2025 nameravamo financirati še več sorodnih projektov, v prihodnosti pa bi vključevali tudi druge narodne skupnosti in manjšine na tem območju,« je na predstavitvi dejal podžupan Enrico Papais. Karlo Mucci, predsednik kulturnega društva Jadro, ki sodeluje pri nizu Slo(ve) Ronke, je izrazil veselje ob prirejanju dogodkov, »ki nas zbližujejo, saj smo tu Slovenci precej razpršeni. Tudi promocija slovenskega jezika je zelo pozitiven znak,« pravi Mucci.

Najprej bo na vrsti v ponedeljek, 5. februarja, ob 18.30 odprtje fotografske razstave Žarišča slovenske kulture, ki jo prirejajo v sodelovanju s Skupino75, sledila bo glasbena točka Moškega pevskega zbora Franc Zgonik iz Branika. V torek ob 18.30 bo na sporedu predstavitev knjige Jerneja Ščeka Kavarna Italija. Z njim se bosta pogovarjala Miran Košuta in Martina Kafol, glasbeno točko bo oblikoval zbor Danica z Vrha. V sredo ob isti uri bosta v avditoriju svoje delovanje predstavili društvi Jadro in Tržič. Nastopil bo tudi zbor četrtih razredov OŠ Ljubke Šorli iz Romjana. Naslednjega dne ob isti uri bo na sporedu pogovor Identite na mejah s psihiatrom in psihoanalitikom Pavlom Fondo in Martinom Lissiachom. Sledila bo glasbena točka zborovskega društva Rilke. V petek ob 17. uri prireja Združenje staršev Romjan ustvarjalno delavnico za otroke, ob 20. uri bo nastopil Mešani pevski zbor Ensemble Romjan. V četrtek, 15. februarja, bodo knjigo Jerneja Ščeka predstavili tudi v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici, kjer se bo z avtorjem pogovarjala Antje Gruden. Esk