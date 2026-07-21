V pesmi združili slovensko in argentinsko domovino

Štirinajst maturantov Slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Buenos Airesa in trije spremljevalci so bili te dni na enomesečnem obisku v Sloveniji. Skupina se imenuje RAST 55 (Rod abiturientov srednješolskega tečaja). Z obiskom domovine svojih staršev in starih staršev mladi končujejo 13-letno obdobje prostovoljnega obiskovanja slovenskih sobotnih šol v različnih krajih južnoameriške države ter srednješolskega tečaja v argentinski prestolnici. Gre že za 55. generacijo maturantov, ki domovino svojih prednikov obiskujejo že 35 let. Tokratno skupino sestavlja pet fantov in devet deklet, starih od 17 do 19 let. Njihovi trije nekoliko starejši spremljevalci so bili pred leti prav tako maturanti tečaja in so naše kraje že obiskali.

En dan v zamejstvu

Poleg krajev v Sloveniji so se v soboto pomudili tudi v zamejstvu. Spremljal jih je novinar in predsednik Knjižnice Dušana Černeta Ivo Jevnikar. Zjutraj so bili na Repentabru, kjer sta jih sprejela domači župnik Tone Bedenčič in deželni svetnik Marko Pisani. Popoldne so prispeli še na Goriško. Najprej so si na Sabotinu ogledali ostanke iz prve svetovne vojne, nato pa so si v Soči pri Solkanu osvežili noge. Sobotni večer so preživeli v Podgori, kjer jih je gostilo domače prosvetno društvo.

Srečanja, ki je potekalo pred podgorsko cerkvijo, se je udeležilo veliko ljudi, saj je šlo za dogodek, ki je presegel okvire običajnih kulturnih prireditev. Uvodoma je občinstvo in nastopajoče v imenu PD Podgora pozdravil David Grinovero. Povedal je, da je večer vključen v niz Goriških večerov ter da ga poleg domačega društva in Knjižnice Dušana Černeta prireja tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO).

Mladi maturanti iz dežele pamp so se pozornemu občinstvu predstavili s pesmijo, recitalom in plesom ter presenetili z lepo slovenščino, ki so jo uporabljali v pesmih in pripovedih. Nekaj pesmi so v živahnem ritmu zapeli tudi v španščini. Izkazali so se z ubranim petjem ter dovršenim izvajanjem slovenskih in argentinskih plesov. Skratka, predstavili so bogato dediščino dveh kultur. Pri nastopu sta jih spremljala kitarista. Med drugim so izrekli naslednji misli: »In peli bomo, dokler bomo govorili; slovensko govorili in zato dvakratno peli.« Pa še: »Jezik je pesem, pesem je domovina; pojoč pošiljamo pozdrav tej domovini.«

Plesno-pevskemu nastopu je sledil pogovor, ki ga je vodil novinar Ivo Jevnikar. Dotaknili so se različnih vidikov odnosa mladih do slovenščine in matične domovine, življenja v Južni Ameriki ter seveda vtisov, ki so jih zbrali med obiskom domovine svojih prednikov. Povedali so, da večinoma izhajajo iz mešanih zakonov, a so jih starši kljub temu spodbudili k obiskovanju pouka slovenščine in kulturnih prireditev. Njihovo prostovoljno delo in trud je kronal obisk domovine staršev. Obiskali so različne kraje v Sloveniji, nekateri med njimi pa tudi sorodnike. Odpravili so se tudi na Koroško, v soboto pa še v zamejstvo, tako da so videli in spoznali marsikaj, o čemer so doma le poslušali. V Ljubljani obiskujejo tudi tečaj slovenščine, na katerem bodo utrdili svoje dosedanje znanje.

Jevnikar jim je povedal tudi, da so gostje vasi Podgora, kjer so fašisti leta 1936 zastrupili Lojzeta Bratuža. Nazadnje je mlade pozdravil predsednik SSO Walter Bandelj, ki jim je čestital za ves trud, ki ga vlagajo v ohranjanje jezika in kulturne dediščine, ter jim zaželel, da bi pridobljeno znanje prenesli tudi na mlajše rodove.

Vreme je viselo na nitki in prav med zaključnimi mislimi je srečanje prekinil rahel dež, zato se je nadaljevalo v pokritih prostorih podgorskega župnijskega doma. Tam smo izvedeli tudi, da je eden izmed maturantov bratranec nogometaša argentinske prve lige Andrésa Vombergarja, ki je pred leti igral tudi za ljubljansko Olimpijo, zdaj pa nastopa za moštvo San Lorenzo iz Buenos Airesa. Za ta klub je vneto navijal tudi pokojni papež Jorge Bergoglio.

Na voljo je bila tudi zgibanka, v kateri so predstavili delo in prizadevanja mladih maturantov. V njej smo prebrali misel, ki je nekakšno geslo teh mladih: »Ko grem v Slovenijo, sem Argentinec – ko sem v Argentini, sem Slovenec. Toda v pesmi sem eno.«