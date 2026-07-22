Diminić se poslavlja, Marco Pieri prva okrepitev Jadrana

Pri Jadranu se nadaljuje delo za sestavo članskega moštva za novo zahtevno sezono v košarkarski meddeželni B-ligi. Do zdaj so pri združeni ekipi potrdili večino lanskih nosilcev, in sicer kapetana Matijo Baticha, dvojčka Enrica in Gianmarca Gobbata, branilca Iacopa Demarchija, centra Marka Milisavljevića ter mlada Nikolaja Persija in Giacoma Sabadina. Na Jadranovi klopi bosta še naprej sedela trener Matija Jogan in njegov pomočnik Rok Heiligstein.

V sezoni 2026/27 pa Jadranovega dresa ne bodo več nosili Lukas Jakin, Jernej Pregarc, Jan Pro, Ivan Gulič, Matteo Rolli, Gianluca Vecchiet in Miše Diminić. Predvsem slednji je v minuli sezoni pustil neizbrisen pečat in odločno pripomogel k obstanku Jadrana v meddeželni B-ligi. Šestintridesetletni Splitčan je bil nasploh eden boljših centrov v ligi, v povprečju je dosegal 17 točk na tekmo (skupno 476 točk na 28 odigranih tekmah). Diminić bo najbrž še naprej igral v meddeželni B-ligi (na voljo ima več ponudb), a ne v Jadranovi skupini.

Zdaj mora torej Jadranovo vodstvo zakrpati kar veliko vrzel v igralskem kadru in zato išče nove košarkarje. »Iščemo tri okrepitve, in sicer dva igralca na centrskem položaju ter enega na branilskem. En visoki igralec bo najbrž tujec, drugi pa bo Marco Pieri, ki je v zadnjih sezonah igral okoli po Italiji,« je včeraj v telefonskem pogovoru za Primorski dnevnik potrdil vodja ekipe Borut Ban. Pieri (letnik 2002) je v minuli sezoni že igral v meddeželni B-ligi, in sicer v Arezzu. Kot je dodal Ban so pri iskanju okrepitev že na dobri poti in bodo novosti najbrž znane že v naslednjih dneh.