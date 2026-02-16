V Ronke pripotoval s 1400 odmerki nedovoljenega zdravila

Na letališče v Ronke je pripotoval s 1400 vrečkami oziroma odmerki sildenafila, zdravila, ki se uporablja za zdravljenje impotence. Zanj ni imel obvezne dokumentacije in niti potrebnih zdravstvenih dovoljenj. Tako so danes sporočili finančni policisti, ki so s cariniki te dni zasegli omenjeno blago. Šlo je za slovenskega potnika, ki je pripotoval iz Indije, točneje New Delhija in prispel v Ronke po vmesnem postanku na rimskem vozlišču Fiumicino. Ob pregledu prtljage so med oblačili odkrili skrbno skritih dvesto konfekcij zdravila po 100 mg indijskega porekla. Goriško tožilstvo je moškega ovadilo zaradi nezakonitega vnosa zdravil v Italijo.