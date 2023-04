V Rupi bo že petdesetič dišalo po frtalji

Prosvetno društvo Rupa-Peč letos že petdesetič prireja Praznik frtalje, ki se bo začel danes in nadaljeval v torek, 25. aprila. Današnji program se bo pričel ob 16.30 z nastopom otroških pevskih zborov iz Goriške. Svoje veščine bodo pokazali tudi člani breakdance skupine, ki deluje pri društvu Skala v Gabrjah. Na programu je še odprtje pregledne fotografske razstave, ki jo sestavljajo štirje totemi, na katerih je orisana zgodovina Praznika frtalje od zametkov do današnjih dni. Fotografije prikazujejo zbore, folklorne in gledališke skupine, govornike in zmagovalce tekmovanja v cvrtju frtalje. Fotografski material dopolnjujejo članki iz krajevnih časopisov in pričevanja vaščanov. Drevi bo za glasbo poskrbel ansambel Na eks, medtem ko bodo od 22. ure z didžejem Boškinom prišli na račun predvsem mladi.

V torek, 25. aprila, bo po koncertu v priredbi ANPI-VZPI in sovodenjske občine ob 16.30 tekmovanje v cvrtju frtalje, sledil bo ples z ansamblom Nebojsega. Vse dogajanje bo pod šotorom, tako da bo praznik nemoteno potekal tudi v primeru slabega vremena.