V Šempetru prvič mehansko odstranili krvni strdek iz pljučne arterije

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica sta zdravnika Andrej Bartolić in Matej Valentinčič kot prva v tej ustanovi mehansko odstranila krvni strdek iz pljučne arterije.

Tako imenovana metoda aspiracijske embolektomije pljučnih arterij je metoda, pri kateri s pomočjo relativno širokega katetra iz pljučnih arterij posrkajo čim večji del krvnih strdkov, ki ovirajo pljučni krvni obtok. Kateter po navadi napeljejo preko vene v dimljah, preko desnih srčnih votlin v pljučne arterije, so pojasnili v bolnišnici.

Metoda je znana že dolgo, v zadnjih letih pa se zaradi dodatnih študij bolj uveljavlja. V Sloveniji so jo do zdaj večkrat uporabili v UKC Ljubljana, posamezne primere so izvedli tudi v nekaterih drugih slovenskih bolnišnicah.

V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica so do zdaj bolnike s pljučno embolijo zdravili z zdravili za zaviranje strjevanja krvi, s katerimi se krvni strdki raztopijo v nekaj mesecih. Le v najhujših primerih so uporabili zdravila za topljenje krvnih strdkov (trombolitike), ki pa lahko sprožijo nevarne krvavitve. Aspiracijska embolektomija je namenjena prav bolnikom s srednje hudo klinično sliko pljučne embolije, pri katerih se želijo izogniti tveganjem trombolize, so razložili.

Poseg je zdaj dosegljiv, zagotavljajo. »Na voljo imamo ves potreben medicinski material, tako da ga bomo izvedli pri vseh bolnikih, pri katerih bo pričakovana korist. Pri zelo ogroženih bolnikih se embolektomija izvede urgentno, sicer pa lahko tudi kot načrtovan poseg, kot smo ga izvedli pri prvem bolniku,« sporočajo iz šempetrske bolnišnice..