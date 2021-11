Na območju otoka Morosini, v Škocjanu ob Soči, so danes zjutraj našli truplo 74-letnega moškega, doma iz Gorice, vendar po rodu iz Sardinije. Po razpoložljivih informacijah naj bi njegova smrt bila posledica tragične nesreče, saj naj bi se spodrsnil in padel v kanal v Ulici Palazzatto. Gasilci so na robu kanala najprej našli njegov avtomobil, nedaleč pa še truplo. Možno je, da je moški iz neznanih razlogov izstopil iz avtomobila, padel v vodo, tok pa ga je nato odnesel dalje.