V Slovenščini mora imeti otrok tudi čas za igro, ne le za učenje

V Dijaškem domu sta v prejšnjih dneh jezikoslovka Matejka Grgič ter psihologinja in psihoterapevtka Susanna Pertot nagovorili starše italijanskega jezika, ki so svoje otroke vpisali ali nameravajo vpisati v šolo oziroma vrtec s slovenskim učnim jezikom.

Srečanje, ki je potekalo v soorganizaciji raziskovalnega inštituta Slori, goriškega Dijaškega doma in Večstopenjske šole v Gorici, je bilo lepo obiskano, saj se veliko družin italijanskega jezika odloča za vpisovanje otrok v šolo s slovenskim učnim jezikom. Predavateljici sta spregovorili o razvoju večjezičnega otroka in usvajanju slovenščine kot drugega jezika, pri čemer sta poudarili, da je pri tem pomembno, da je otrok drugemu jeziku izpostavljen v več okoljih, ne pa samo v šoli. Zelo pomembni sta interakcija in igra s sovrstniki.

Starše je zanimalo, kako lahko otroku pomagajo pri učenju jezika in pisanju domačih nalog. Priporočljivo je, da se sami starši vpišejo na tečaj slovenskega jezika in z otrokom uporabljajo besede, ki jih že poznajo. Kar se tiče domačih nalog, pa je treba zaupati šoli in učiteljicam. Predavateljici sta tudi pojasnili, katere so prednosti dvojezične oziroma večjezične vzgoje.