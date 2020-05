V Šlovrencu novi panji in čebelje družine

Počistili so pogorišče in pripeljali nove panje, v katerih so svoj dom že našle nove čebelje družine. Čebelarji iz družbe Kraška gmajna so se pred nekaj dnevi lotili odpravljanja škode, ki jim jo je neznanec v gozdu ob robu Šlovrenca povzročil z zažigom enaindvajsetih od tridesetih panjev.»Odstranili smo vse sežgane panje in betonske podstavke, ki jih je ogenj ravno tako uničil. Počistili smo celotno območje, pokosili travo in namestili približno deset novih panjev, v prihodnjih dneh bomo še ostale,« pravi čebelar Pietro Lombardo in pojasnjuje, da so se postavili v stik tako z občinsko upravo iz Šlovrenca kot tudi s pokrajinskim čebelarskim konzorcijem. S pomočjo prijateljev in čebelarjev iz najrazličnejših krajev želijo postaviti na noge čebelnjak solidarnosti, hkrati želijo vandalski izpad izkoristiti za ozaveščanje javnosti o pomenu čebel za življenje in sploh za kmetijstvo. Stik želijo vzpostaviti tudi s šolami, saj je treba ravno najmlajše poučiti, kako so koristne čebele za vse nas.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku. Ob 75-letnici našega dnevnika vam ponujamo posebno ugodno naročnino: tiskana izdaja za 99 evrov, digitalna izdaja pa za 75 evrov.