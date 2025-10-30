V smernicah pogrešajo zagotovila za goriško kardiološko enoto

Goriški odbor za javno zdravstvo opozarja, da je v smernicah za upravljanje zdravstvenega sistema Furlanije - Julijske krajine v letu 2026, ki so bile objavljene 17. oktobra, kar nekaj nerešenih vprašanj, zaradi katerih so zelo zaskrbljeni.

»V smernicah smo pričakovali zagotovila glede raznih zadev, med drugim glede ohranitve enote za intenzivno kardiološko nego UTIC v goriški bolnišnici,« pravi Daniela Careddu v imenu odbora. Po njenih besedah je v prejšnjih dneh goriški župan Rodolfo Ziberna poudaril, da se enota za intenzivno kardiološko nego ne bo selila iz goriške bolnišnice, vendar »črno na belem to ni nikjer zapisano,« opozarja Daniela Careddu, po kateri je v sklepu s smernicami za upravljanje zdravstvenega sistema v prihodnjem letu zapisano, da bo moral direktor deželne zdravstvene agencije ARCS do konca oktobra 2026 pripraviti načrt za delovanje enote za intenzivno kardiološko nego, vendar ni znano, na kateri osnovi.

Pripravljene so veliko prej

»Na kateri osnovi bodo sprejete odločitve o enotah za intenzivno kardiološko nego, če vemo, da ima direktor zdravstvenega podjetja za Goriško in Tržaško Asugi do 31. decembra čas za pripravo predloga o delovanju kardioloških oddelkov?« se sprašuje Daniela Careddu, ki je včeraj skupaj z ostalimi člani odbora za zdravje opozorila, da so bile letos smernice za upravljanje zdravstvenega sistema odobrene veliko prej kot v prejšnjih letih.

»Svet krajevnih skupnosti CAL jih je preučil do 27. oktobra, in sicer v zelo kratkem času, čeprav ima dokument kar 197 strani,« pojasnjuje Daniela Careddu, ki v smernicah pogreša tudi nekaj več informacij o odprtju novih zdravstvenih središč, do česar naj bi prišlo konec februarja oz. konec marca prihodnjega leta. V Gorici tovrstno središče urejajo v poslopju nekdanjega pulmološkega oddelka v Ulici Vittorio Veneto.

»Zanima nas, kaj sploh bo v novih zdravstvenih središčih? V goriškem zdravstvenem središču v Ulici Vittorio Veneto je predvidenih dvajset postelj; gre za 20 novih mest ali jih bodo izkoristili le za selitev v poslopje oddelka RSA, ki je trenutno v bolnišnici?« se še sprašuje Daniela Careddu.

Nejasnosti je preveč

V odboru za zdravje so zaskrbljeni tudi zaradi nejasnosti na področju onkološke kirurgije, saj nove smernice povzemajo vsebino načrtov treh zdravstvenih podjetij. Poleg tega opozarjajo, da v smernicah niso omenjeni ukrepi za rešitev težav s pomanjkanjem družinskih zdravnikov. Po besedah predstavnikov odbora za zdravje gre za velik problem, saj je brez družinskega zdravnika od štiri do pet tisoč občanov in občank.

»Ničesar se ne ve niti o načrtu in morebitnih finančnih sredstvih za obnovo in širitev goriške urgence,« pristavljajo člani goriškega odbora za zdravje in opozarjajo, da v smernicah in nasploh še vedno ni jasno, katera bo v prihodnosti vloga bolnišnici v Tržiču in Gorici; bo goriška nastradala na račun tržiške? Ali bosta v prihodnje deležni enake pozornosti? V odboru so ne nazadnje razočarani, ker so zaprosili za srečanje predsednike goriških svetniških skupin, vendar doslej še niso prejeli ustreznega odgovora. Zaradi tega še enkrat pozivajo vse politične sile, ki so zastopane v goriškem občinskem svetu, naj se odzovejo na njihovo zahtevo po srečanju, saj gre za vprašanja, ki so pomembna za celotno goriško skupnost.

V odboru se za zaključek zahvaljujejo vsem, ki so se doslej pridružili njihovim protestnim akcijam, in hkrati poudarjajo, da morajo goriška in sosednje občine, združenja, sindikalne organizacije in občani združiti moči, saj je ohranitev goriškega kardiološkega oddelka in enote za intenzivno kardiološko nego bistvenega pomena za ohranitev ustreznega nivoja zdravstvene oskrbe v severnem delu goriške pokrajine.