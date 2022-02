V Sovodnjah dobili prvo kolesarsko stezo

V Sovodnjah se je v prejšnjih dneh zaključila gradnja kolesarske steze, ki občinsko ozemlje povezuje s sosednjo goriško občino. Tristo petnajst metrov dolga kolesarska površina je prva v sovodenjski občini, uprava pa napoveduje dodatne poti.

Kolesarsko stezo, ki gre od križišča med Prvomajsko ulico in Ulico Gradnikove brigade tja do začetka kolesarske steze na goriškem občinskem ozemlju, je uprava zgradila z državnimi prispevki. Odločili so se, da bodo finančna sredstva namenili projektom povečanja energetske učinkovitosti oz. trajnostnemu razvoju. V letih 2019 in 2020 so prejeli 50.000 evrov, v letu 2021 pa 100.000 evrov, tako da so stezo gradili postopoma. Dela je izvedlo podjetje Merluzzi Roberto iz Čente.

Kolesarska steza je široka 2,50 metra v vsako smer, od ceste pa jo ločuje varnostna bankina. V širino skupno meri sedem metrov, opremljena pa je s talno in vertikalno signalizacijo. Na občini tudi poudarjajo, da je steza razsvetljena s sodobno in energetsko varčnejšo LED tehnologijo.»Za gradnjo prve kolesarske steze na občinskem ozemlju smo se odločili, da se priključimo na obstoječo kolesarsko pot v štandreški industrijski coni. Med drugim je avtobusno podjetje Apt pred kratkim podaljšalo mestno linijo št. 1 prav do industrijske cone, kar sovodenjskim občanom omogoča, da se varno odpravijo do avtobusne postaje s kolesom,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk. Kolesarska steza je prva na območju sovodenjske občine, vklaplja pa se v širše omrežje, ki ga načrtujejo. Zunanje podjetje za občino namreč pripravlja kolesarski načrt Biciplan, po katerem bodo skušali povezati vse vasi v sovodenjski občini. Povezava med raznimi deli občine bo lahko privlačna tudi z vidika turističnega razvoja, saj naj bi se steze dotaknile tudi raznih panoramsko in krajinsko zanimivih točk, na primer ob Soči in Vipavi.