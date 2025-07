V Sovodnjah nov logotip, ki združuje preteklost in prihodnost

Tradicija ali inovacija? Kako pokazati, da smo še vedno eni in isti, tudi če se je marsikaj spremenilo in želimo biti v koraku s časom? Na to vprašanje odgovarja nov logotip Kulturnega društva Sovodnje, ki so ga predstavili v sredo na dvorišču sovodenjskega kulturnega doma Jožefa Češčuta.

Kakšen pa je novi logotip? Oblikoval ga je mladi grafik Ivan Persoglia, doma prav iz Sovodenj. Ta je s spoštovanjem do društvene identitete obdržal ključne elemente podobe: most, simbol povezovanja, s prepoznavnim »krogom« med lokoma, reko Vipavo ter belo in modro barvo. Po drugi strani pa je, v dialogu z zadnjimi estetskimi trendi, logotip »olajšal« s tem, da ga je upodobil v bolj stilizirani, sodobni obliki, z napisom v moderni sans serif pisavi.

Novi logotip, skupaj z napisom o 80. obletnici, je že natisnjen na novih modrih majicah, k uresničitvi katerih je pripomogla Zadružna kraška banka Trst Gorica. Majice so navzoči člani društva v sredo že ponosno nosili in se ob koncu srečanja z njimi še vsi skupaj fotografirali. Tradicija, zgodovina in, po drugi strani, novosti in prihodnost torej pri KD Sovodnje sploh niso navzkriž. Pač pa, kot Vipava, ki teče pod Rubijskim mostom, tvorijo neprestan tok, ki se nadaljuje iz generacije v generacijo.