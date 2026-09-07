V Sovodnjah z novim pravilnikom želijo olajšati delo društvom

Občina Sovodnje je konec avgusta sprejela in na svoji spletni strani objavila nov pravilnik, ki ureja dodeljevanje sredstev za pokroviteljstva, partnerstva, redne in izredne prispevke, subvencije, finančne pomoči ter druge ekonomske koristi. Namenjene so javnim in zasebnim subjektom, društvom in drugim organizacijam, ki delujejo na kulturnem, športnem, rekreativnem, okoljskem in socialnem področju oziroma izvajajo dejavnosti v korist lokalne skupnosti.

Kot nam je pojasnila pristojna občinska odbornica Alida Passon, pravilnik prinaša dve novosti. Prva je podaljšanje roka za oddajo vlog za redne prispevke: društva in druge organizacije bodo lahko prošnje po novem vložili do 30. junija vsakega leta. Druga novost je možnost zaprositve za izredni prispevek tudi med letom. V tem primeru bo treba vlogo oddati najmanj 45 dni pred izvedbo prireditve ali projekta, za katerega vlagatelj prosi za občinsko podporo.

»Za spremembo pravilnika smo se odločili, ker smo v pogovorih z društvi ugotovili, da jim januarski rok povzroča precej težav. Do 30. januarja namreč še niso imela popolnega pregleda nad stroški preteklega leta, pogosto pa tudi ne že potrjene bilance, saj še niso sklicala občnih zborov. Zato so bile nekatere prošnje nepopolne, občinski uradi pa so morali naknadno zahtevati manjkajočo dokumentacijo. Rok smo premaknili na 30. junij, da bodo društva lahko pravočasno potrdila bilance in pripravila vsa potrebna dokazila. S tem želimo olajšati delo tako društvenim blagajnikom in predsednikom kot občinskim uradom,« pojasnjuje Alida Passon. Hkrati, dodaja, so jasneje ločili redne in izredne prispevke. Prej je bilo treba za oboje zaprositi januarja, med letom pa se lahko pojavijo nove in nepredvidene potrebe. Po novem bo zato mogoče prošnjo za izredni prispevek vložiti tudi med letom, seveda dovolj zgodaj pred izvedbo pobude. »Gre predvsem za to, da društvom pridemo naproti in jim nekoliko olajšamo že tako zahtevne birokratske postopke,« poudarja Passon.

Letos 13.550 evrov

Pravilnik posebej ureja tudi dodeljevanje brezplačnega občinskega pokroviteljstva in sklepanje partnerstev. Prošnjo za pokroviteljstvo bo treba vložiti najmanj deset dni pred začetkom pobude, vlogo za partnerstvo pri projektu pa najmanj 15 dni pred iztekom roka razpisa, na katerega se želi organizacija prijaviti. Za pobude posebnega pomena bo občinski odbor z obrazloženim sklepom lahko izjemoma obravnaval tudi vloge, vložene po predpisanem roku.

»Občinska uprava se zaveda izredne vloge društev za rast in dobrobit celotne skupnosti, a tudi birokratskih obvez, ki jih je čedalje več. Tudi občina kot taka se mora prilagajati zahtevnim zakonskim predpisom, zato sta stalna izmenjava informacij in pravočasno načrtovanje pobud bistvenega pomena,« pravi sovodenjska podžupanja Alenka Florenin.

Občinski odbor o razdelitvi razpoložljivih sredstev odloča do konca decembra, višina prispevkov pa je odvisna tudi od denarja, zagotovljenega v občinskem proračunu. Prispevke prejemnikom simbolično izročijo na tradicionalnem novoletnem koncertu. Januarja so med šestnajstimi društvi in organizacijami skupno porazdelili 13.550 evrov. Aleksija Ambrosi