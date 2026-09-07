Šolske avtobusne linije šele s prihodnjim ponedeljkom

Čeprav se bodo številni učenci in dijaki v šolske klopi vrnili že ta teden, bo na tržaških ulicah poletni vozni red avtobusov vztrajal še nekaj dni. Zimski vozni red bo namreč začel veljati šele 14. septembra, skladno z deželnim odlokom, ki določa začetek šolskega leta. Razlog je preprost: šole imajo določeno mero avtonomije in lahko same odločijo, da bodo pouk začele prej. Avtobusni promet pa se temu ne bo prilagodil pred uradnim začetkom šolskega leta.

Dobra novica za učence in dijake je, da bodo s 14. septembrom ponovno aktivirali tudi šolske avtobusne linije. V podjetju Trieste Trasporti so potrdili, da bodo tudi v tem šolskem letu šolarjem dali na razpolago šolske linije, ki bodo potnike peljale v šolo in nazaj domov. Linija 55 bo povezovala Barkovlje z Univerzo in Ulico Valerio nad Svetoivanskim parkom (San Cilino). iz Barkovelj bo odpeljala ob 7.20, v nasprotni smeri pa bo odhod predviden ob 14.14. Linija 56 bo povezovala Ulico Valerio z Miljami, linija 57 bo vozila med Nabrežino in Trgom Gioberti pri Svetem Ivanu. Iz Nabrežine bodo šolarji startali ob 6.55, za nazaj pa bo avtobus vozil ob 14.05 in 14.50. Linija 58 pa bo povezovala Trg Gioberti z Boljuncem. Odhoda sta predvidena ob 14.05 in 14.55.

Začetek šolskega leta ne prinaša le dodatnih šolskih linij. Nekatere poletne povezave bodo 14. septembra ukinili oziroma spremenili. Med njimi je linija 70, ki bo po koncu poletne sezone prenehala voziti proti Sesljanu in bo ostala prekinjena do prihodnjega poletja. Spremenila se bo tudi trasa linije 20. Ta poleti povezuje Milje z Barkovljami, po novem pa bo imela končno postajo na Trgu Santos. Povezavo skozi Staro pristanišče do Barkovelj bo znova prevzela linija 19.

Za uporabnike bo pomembna tudi sprememba pri liniji 36. Ta bo po 14. septembra do konca meseca vozila samo od sobotah in nedeljah. Posebna novost čaka tudi potnike, ki uporabljajo linijo 18. Ta bo vključena v linijo 5, ki bo po novem vozila vse do Ulice Cumano. Sprememba pomeni, da na Korzu Italija in Korzu Saba ne bo več postaj. Potniki, ki nameravajo do Ulice Cumano, bodo morali uporabljati postaje, namenjene liniji 5.