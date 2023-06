V Spominskem parku si zaslužijo spomenik tudi partizani

»Prizadevali si bomo za izgradnjo spomenika v Spominskem parku, ki bi bil posvečen Rezistenci - partizanom, ki so dali svoja življenja za drugačno družbo in katerih spomin blatijo, ker so hoteli, da bi Gorica prešla pod Jugoslavijo, kar sicer predstavlja povsem legitimno željo vseh, ki so se borili za različen družbeni red.« Tako je poudarila predsednica goriške sekcije ANPI-VZPI Anna Di Gianantonio med včerajšnjim protifašističnim shodom v peš coni na Verdijevem korzu, ki se je začel z verzi iz Prešernove Zdravljice, ki jih je recitirala Majda Bratina.

Goriška sekcija ANPI-VZPI se je skupaj s štandreško in podgorsko odločila za organizacijo manifestacije, da bi opozorila na nacionalistično naracijo, ki preveva novi lapidarij v spominskem parku, do odkritja katerega je prišlo v nedeljo.

Nočejo izbrisa zgrešenih imen

Uvodoma je preko sto udeležencev nagovoril Ennio Francavilla, predstavnik podgorske sekcije borčevske zveze in raziskovalec pri deželnem inštitutu za zgodovino odporništva Irsec, ki je namenil posebno pozornost tržaškemu, tržiškemu in goriškemu praznovanju 12. junija, ko se v treh občinah spominjajo odhoda jugoslovanskih sil iz leta 1945. Francavilla je poudaril, da omenjeno praznovanje temelji na nacionalističnih in revizionističnih prepričanjih, na namernem pozabljanju fašizma, nacistične okupacije in vsega gorja, ki so ga bili med vojno in pred njo deležni Slovenci. Tako v Trstu kot Tržiču in Gorici obenem prihaja do nedopustnega blatenja skupnega slovensko-italijanskega osvobodilnega boja, kar je v svojem nagovoru izpostavila tudi Anna Di Gianantonio.