V središču Nove Gorice javni samočistilni WC

V središču mesta Nova Gorica je z današnjim dnem 24 ur na dan na voljo nov samočistilni javni WC. Postavili so ga ob igrišču OŠ Milojke Štrukelj, nasproti Eda centra. V izogib vandalizmu je za vstop vanj potrebno prispevati 0,50 evra. Njegova prednost je v tem, da se po uporabi sam očisti in razkuži, v njem je na voljo previjalna mizica, je prostoren in primeren tudi za osebe z oviranostmi.

Pipa za vodo, dozirnik mila, sušilnik za roke in podajalnik papirja so avtomatski in opremljeni z ustreznimi senzorji ter ustrezno ojačani. Notranjost je opremljena z avtomatsko napravo, ki poskrbi za cikel čiščenja in sušenja po odhodu uporabnika. Cikel avtomatskega čiščenja traja 70 sek. V tem času se očistijo in razkužijo tla, školjka in umivalnik. WC se tudi redno prezračuje in je opremljen s sistemom, ki ponazarja status stranišča - zasedeno ali prosto.

Za postavitev javnega WC-ja soo iz občinskega proračuna namenili 74.700 eur. Z njim bo upravljalo javno podjetje Mestne storitve d.o.o.

»Javni WC je v mestu manjkal, zato je bila dolžnost mestne občine, da poskrbi za tovrstno infrastrukturo. Gre za sodoben in samočistilni javni WC, dostopen tudi ranljivim skupinam. Med nami so tudi osebe, ki ga zaradi bolezni nujno potrebujejo kot nekaj osnovnega pri njihovem gibanju po mestu. Določili smo simbolično ceno 0,50 evra, ker opažamo, da brezplačna infrastruktura pogosto povzroči vandalizem in tega si ne želimo. Prizadevali si bomo zagotoviti sredstva v proračunu za še kakšen tak WC,« pravi župan Samo Turel.