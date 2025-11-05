V Štandrežu nove vzdrževalce čaka kar nekaj dela

V jesenskem času, ko se dnevi krajšajo, so okvare na javni razsvetljavi še toliko bolj opazne. V Štandrežu se domačini že dalj časa pritožujejo, da v nekaterih predelih vasi ne deluje večji del svetil. Največ težav imajo v ulicah Livenza, Ticino in Natisone, obenem tudi v ulicah San Michele in Tabai ter v raznih stranskih ulicah. S temo se v večernih in nočnih urah sicer soočajo tudi drugod po goriški občini, tako da je na Facebook strani Segnalazioni per il Comune di Gorizia kar nekaj opozoril tudi iz mestnega središča in ostalih okoliških vasi.

Težave z dolgo brado

V Štandrežu imajo težave že dolgo brado. Da so razna svetila pokvarjena, so stanovalci nekaterih ulic v spodnjem delu vasi opozorili že lani. Takrat so nekateri klicali v klicni center podjetja Hera, vendar zatem ni nihče poskrbel za odpravo težav. Nekateri domačini so ob koncu letošnjega poletja spet želeli opozoriti na težave, pri čemer so ugotovili, da je prišlo do zamenjave vzdrževalca razsvetljave v goriški občini. Podjetje Hera je nasledila družba Enel. Iz Štandreža pravijo, da tudi novih vzdrževalcev še ni bilo na spregled.

Z zadevo je seznanjen tudi pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi. »Nov vzdrževalec, družba Enel, je za razsvetljavo v goriški občini začela skrbeti s prvim avgustom letošnjega leta,« pravi Del Sordi. Družba Enel se je po njegovih besedah soočila s številnimi težavami, ki so se nakopičile prejšnjim vzdrževalcem, zlasti v zadnjem obdobju, preden bi pogodba o vzdrževanju zapadla.