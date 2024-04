V Štandrežu uspela Operacija Rocco

Dramski odsek PD Štandrež je veseloigro Operacija Rocco na oder postavil v dobrih dveh mesecih, kar dokazuje, kako uigrana je njihova igralska zasedba. Egon Cijan (Kurt), Gabrijela Vidmar (T. J.), Matej Klanjšček (Peter Fisher), Marko Brajnik (Rod Weiler), Mirjam Gravnar (Heidi), Mojca Dolinšek (Mitzi) in Polonca Cijan (Monica) so jo na odru župnijske dvorane Antona Gregorčiča v Štandrežu prvič odigrali v soboto zvečer, ponovili pa v nedeljo, ko si jo je ogledal tudi selektor letošnjega Linhartovega srečanja, Festivala gledaliških skupin Slovenije.

»Rotvajler«, ki (ne) grize

Situacijska komedija Operacija Rocco je gledalce za približno 80 minut potopila v številne nepredstavljive preobrate in zaplete, začinjene z angleškim humorjem ter s stereotipi o Angležih in Nemcih. »Predstavo Vohuni, ki jo je kot zadnjo režiral Jože Hrovat, smo nekajkrat odigrali v začetku leta 2020, nato pa je nastopila epidemija. Ker predstave v resnici nismo dodobra odigrali, smo se odločili, da besedilo malce priredimo, ga skrajšamo, damo v roke drugemu režiserju in jo ponovno zaigramo,« je povedal Matej Klanjšček, vodja dramskega odseka, ki v Operaciji Rocco igra glavno vlogo - gospoda Fisherja, prodajalca avtomobilov. Ta se znajde v središču vohunske operacije, ki vodi globalno industrijsko bitko za uveljavitev novega tehnološkega izuma. Ampak vmes posežejo njegova žena, ljubica, šarmantna gospodična in drugi »skrivnostni« nepovabljeni gostje. Težav, v katerih se znajde, kar ni videti konca ... S svojo bujno domišljijo mu uspe izpeljati »misijo nemogoče«. Naposled Operacija Rocco uspe. Komični nadrealistični prizori pa so poskrbeli za to, da so se v predstavi našli predvsem tisti, ki živijo več kot le eno življenje, in tisti, ki jim je reševanje uganke, kdo pravzaprav je Rocco, pisano na kožo.