V stanovanju redil 18 golobov in dve kokoši

Po stanovanju se je prosto sprehajalo 18 golobov, poleg njih pa sta naokrog skakljali še dve kokoši. To je prizor, pred katerim so se v četrtek znašli tržiški lokalni policisti, ki so obiskali stanovanje državljana Bangladeša v mestnem središču.

Lastniku so naložili 400 evrov globe, ob tem so mu prepovedali nadaljnje zadrževanje živali v stanovanju. Higienske razmere so bile tako slabe, da so že ogrožale zdravje stanovalcev. Lokalni policisti so o dogodku obvestili tudi zdravstveno podjetje Asugi.