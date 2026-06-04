V Števerjanu bo zaživel Likof 2026

Vino, domači okusi in druženje bodo jutri, 5. junija, in v soboto, 6. junija, zaznamovali Trg Svobode v Števerjanu, kjer bo od 19. ure dalje potekal enogastronomski dogodek Likof 2026. Prireditev pripravlja Vinoteka Števerjanski griči v sodelovanju z društvoma F.B. Sedej in Briški grič, z združenjem ONAV ter s pokroviteljstvom Občine Števerjan, konzorcija Collio in Skupnosti Collio.

Na trgu (ali v Sedejevem domu, v primeru slabega vremena) bo zaživela vinoteka, v kateri bodo vina ponudile kmetije Skok, Humar, Manià, Muzic, Ivan Vogrič, Koršič, Simon Komjanc, Gradis’ciutta, GIV Cantina Formentini in Marcuzzi. Za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli lokalni gostinci, obiskovalci pa bodo lahko okušali tudi kraft pivo podjetja Officina Brassicola Goriziana.

Jutrišnji večer bo ob 19.30 uvedla vodena degustacija »Jagode in šampanjec«, potekalo bo tudi tekmovanje za najboljšo frtaljo. Po zaključku bodo frtalje naprodaj, izkupiček pa bo namenjen v dobrodelne namene. Ob 20. uri bodo predstavili novo letino občinskega reprezentančnega vina.

V soboto ob 19.30 bo na vrsti piknik med trtami z izbrano piknik hrano in vinom. Informacije in rezervacije na info.vinoteka@gmail.com ali +39 345 456 6365